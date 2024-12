Metropolitanmagazine.it - Elodie, tutti gli ex fidanzati famosi: da Lele Esposito a Davide Rossi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel passato sentimentale di, ci sono excelebri con i quali ha conquistato le prime pagine delle riviste gossip.Stasera l’interprete di Feeling sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata di This Is Me, show condotto da Silvia Toffanin in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. Al debutto sul piccolo schermo con la partecipazione ad Amici nel 2015,incontra nella scuola più famosa della tv,. Tra i due giovani artisti si instaura un rapporto speciale, culminato nella nascita di una relazione vissuta in primis nei mesi del talent show. La storia è proseguita al termine del programma di Canale 5, per alcuni mesi fino. Sull’ex aveva raccontato ad Il Giornale: “Era molto diverso da me ma è stato il primo a credere nel mio talento insieme a Maria De Filippi.