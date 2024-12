Ilnapolista.it - Dove sarebbe la sobrietà dell’Atalanta? La pagliuzza Zaniolo e la trave Gasperini

S’è tolto la maglia, nientemeno. Sguaiato d’uno. Cafone, ScVeanzato. A Bergamo, Alta per battesimo geografico, non usa. Non si fa. In società – l’Atalanta – hanno ben altra etichetta. Il Corriere di Bergamo la chiama “”. Ecco:, scrive il giornale, “deve imparare lada Atalanta che al momento non conosce”.Che l’esultanza da ex redivivo in faccia alla Roma andasse dirso nella capitale era una previsione banale. Figurarsi: il calcio italiano è un ambiente da educande, che notoriamente non ammette sconcezze. Non si festeggia un gol contro chi ti ha stipendiato, c’è tutto un galateo, un cerimoniale omertoso della celebrazione da rispettare. Ci viene in mente il povero Quagliarella, che essendo alla fine di una lunga carriera ex di praticamente ogni avversario, quando segnava era costretto a pubblici atti di contrizione; poi correva a casa ad esultare, in bagno.