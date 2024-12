Coppa del Mondo di Slittino, 15 Azzurri in Austria per la seconda gara stagionale

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ tutto pronto ad Igls, alle porte di Innsbruck, in, per latappa della stagione dideldi. L’Italia è incon 15(otto uomini e sette donne).La competizione si svolgerà dal 6 all’8 dicembre.I convocati dell’Italia e il programma di gare – Fonte agc/coni.itDominik Fischnaller, Leon Felderer, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei saranno al cancelletto di partenza in campo maschile mentre Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Verena Hofer, Nina Zöggeler, Annalena Hofer e Nadia Falkensteiner proveranno a ritagliarsi un ruolo importante al femminile.Il programma di gare nella località tirolese, come di consueto, verrà aperto dalla Nations Cup per poi proseguire nelle successive due giornate con la disputa dei due singoli, dei due doppi e della staffetta a squadre miste conclusiva.