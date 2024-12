Ilgiorno.it - Come devi comportarti se il tuo debito è stato ceduto?

Leggi su Ilgiorno.it

Pillitteri Ricevere richieste di rimborso da una società diversa da quella con cui si era contratto un finanziamento, magari molti anni prima, è diventata, ormai, un’esperienza piuttosto diffusa. Si tratta dei cosiddetti NPL. L’acronimo inglese sta per not performing loans che, tradotto in italiano, significa “crediti deteriorati”. Sono quei crediti (derivanti da mutui e prestiti) che l’istituto finanziario valuta non recuperabili. Accumularne troppi diventa un peso per i suoi bilanci e pregiudica la possibilità di erogare altri crediti. E quindi cosa fa? Li cede a terzi. Che li comprano a un valore inferiore. E, poi, “tornano alla carica” con ilre. L’istituto, comunque, un po’ di liquidità l’ha incassata. E ha alleggerito i suoi bilanci. Il cessionario ha in mano un credito che potrà fruttargli più di quanto ha pagato la cessione.