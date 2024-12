.com - Calcio / Prima Categoria, il racconto dell’11^ giornata dei gironi B e C

Nel girone B classifica divisa in tre tronconi: quello di testa con Castelfrettese, Montemarciano, Marzocca e Ostra; quello per il quinto posto con 5 squadre in 3 punti; quello di coda con 7 formazioni in 4 punti. Nel girone C la Passatempese resta in zona play-off battendo il Montecassiano, ko l’Argignano ancora in zona play-out VALLESINA, 4 dicembre 2024 – L’11^dici ha riportato esattamente a come eravamo nella nona, specialmente nel girone B, con una classifica che ormai sembra essere spezzata in tre tronconi.Il punto sul girone BTornano in vetta, infatti, Montemarciano e Castelfrettese, sfruttando lo 0-0 tra Ostrae Olimpia Marzocca. Queste quattro squadre sono divise tra loro da soli 3 punti.Il secondo troncone, a 5 punti di distacco dalla quarta posizione, vede in lotta 5 squadre in soli 3 punti.