Brasile, agente di polizia getta un uomo giù dal ponte: il video scatena rabbia e proteste

Unsta suscitando grande indignazione in, immagini che mostrano undellamilitare di San Paolo spingere unda un. Le scene, trasmesse da Tv Globo e rapidamente diffuse sui social media, ritraggono un poliziotto che trascina uncon una maglietta blu verso il bordo di unper poirlo di sotto.Leggi anche: Ergastolo, la reazione di Turetta: “Sentenza giusta, ma non riesco ancora a chiamare i miei genitori”L’incidente è avvenuto nelle prime ore di lunedì 2 dicembre. I quattro agenti coinvolti provengono dal 24° Battaglione dimilitare, situato a Diadema, una città di circa 400mila abitanti nell’area metropolitana di San Paolo. AFASTADOUm vídeo que circula nas redes sociais flagrou o exato momento em que um policial militar jogou um homem do alto de uma, na madrugada da última segunda-feira, 2, na Zona Sul de São Paulo.