Tvzap.it - Bove, si indaga ancora: perché non può uscire dalla terapia intensiva

Leggi su Tvzap.it

Edoardonotizie. Il giovane calciatore ha accusato un malore durante la partita Fiorentina-Inter. Trasportato d’urgenza in ospedale,si trova attualmente in, ma per fortuna le sue condizioni sarebbero in leggero miglioramento. Il calciatore, infatti, sarebbe cosciente e avrebbe parlato anche con le persone a lui vicine. Nelle ultime ore, però, è stato spiegato perchè non può. (Continua.)Leggi anche: Vittorio Cecchi Gori, ricoverato d’urgenza: le sue condizioniLeggi anche: Quattro mesi in: il suo racconto è da brividiChi è EdoardoEdoardoè un giovane calciatore di ruolo centrocampista che attualmente milita nella Fiorentina, in prestitoRoma. Il calciatore milita anche tra le fila della nazionale under-21.