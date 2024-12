Tg24.sky.it - Bologna, blitz contro gruppo neonazi: “Parlavano di uccidere Meloni"

C’erano “il comandante”, poi anche “l'editore” e “l'istruttore”. Questi i ruoli che si erano dati Daniele Trevisani, Andrea Ziosi e Salvatore Nicotra, i tre principali indagati, finiti in carcere insieme ad altre nove persone, nell'ambito dell’inchiesta condotta dalla Digos disulsuprematista esta chiamato “Werwolf Division” e, in un secondo momento, “Divisione Nuova Alba”. Il, secondo gli investigatori, costituiva una sorta di “'cellula organizzata”, già in fase operativa e capace di realizzare anche atti eversivi. Altre 13 persone sono state perquisite. Tra le contestazioni mosse alc'è la "preparazione di gravi attentati", anche nei confronti del presidente del Consiglio, Giorgia, e di un economista del World Economic Forum, Klaus Schwab.