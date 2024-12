Ilfattoquotidiano.it - A Turetta non riconosciute le aggravanti di stalking e crudeltà: per me, un precedente pericoloso

Nella giornata di ieri la Corte d’Assise di Venezia ha condannato in primo grado alla pena dell’ergastolo Filippoper l’assassinio di Giulia Cecchettin, riconoscendo l’aggravante della premeditazione ma non quelle di.Posto che occorre attendere il deposito delle motivazioni che avverrà fra 90 giorni, l’esclusione dellae dellosta giustamente creando molte polemiche presso l’opinione pubblica ed è stata accolta con incredulità e amarezza anche dalla famiglia di Giulia e dal padre Gino, che ha sempre cercato di contenere pubblicamente il suo immenso dolore con un atteggiamento combattivo e costruttivo in difesa della memoria di sua figlia e di tutte le vittime di femminicidio, ma non ha mai rinunciato alla pacatezza e alla misura.Dai diari di Giulia diffusi dai media siamo venuti a conoscenza del clima di ansia e stress che il comportamento dile aveva creato durante e dopo la loro relazione affettiva, un atteggiamento caratterizzato dall’ossessione per la ragazza e dalla mania di controllare ogni momento della sua vita attraverso reiterate minacce perpetrate tramite l’invio di centinaia di messaggi al giorno, ingiurie e anche violenza fisica – come risulta dalle chat dove la stessa Giulia scriveva all’ex fidanzato che si era stancata di dare attenzione ad una persona che le aveva dato persino un pugno perché gli era stato negato un abbraccio.