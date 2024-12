Bergamonews.it - A Bagnatica rubate le decorazioni natalizie: “Gesto vile, non è stata una bravata ma un furto in piena regola”

. È bauna sola notte, anzi probabilmente pochissimi minuti, per rovinare un lavoro durato mesi, frutto delle sapienti mani delle volontarie del Centro Anziani: è stato un risveglio amarissimo quello di lunedì 2 dicembre per, dove ignoti hanno rubato decine diche da pochi giorni erano state posizionate per le vie del paese.“Qualcuno sarà rimasto abbagliato dalla loro bellezza”, commenta ironicamente l’assessore ai Servizi Sociali, Simone Agazzi, in realtà profondamente sconcertato da unche non fa fatica a definire “e senza alcun rispetto per il bene comune”.Perché da quanto emerso finora, tutti gli indizi portano a pensare che non si sia trattato di una, ma di un vero e proprioche aveva come obiettivo quello di appropriarsi di alberelli, stelle e sfere realizzate in lana dalle “uncinette” del paese che, in pieno spirito comunitario, hanno donato il proprio tempo e la propria abilità per rendere più festoso il clima natalizio.