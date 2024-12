Bergamonews.it - Zogno, 63enne trovato morto a terra

Leggi su Bergamonews.it

. Un uomo di 63 anni è stato, in via Zergnone, zona montana e fuori dal paese, nella mattinata di martedì (3 dicembre).Erano circa le 9.30 quando i soccorsi sono stati allertati e sono intervenuti in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica, potendo soltanto constatare il decesso dell’uomo una volta arrivati in zona.Ancora da chiarire la dinamica, ma sembra che l’uomo sia caduto da un albero. In aggiornamento