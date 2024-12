Iltempo.it - Turetta condannato all'ergastolo. Gino Cecchettin: "Abbiamo perso tutti"

Leggi su Iltempo.it

Filippo, reo confesso della morte della ex fidanzata Giulia, è statoall'. Escluse le aggravanti di stalking e crudeltà. La decisione della Corte d'Assise di Venezia è arrivata dopo sei ore di camera di consiglio per il ragazzo di Torreglia, accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere. Il pm Andrea Petroni, nella requisitoria, aveva chiesto l', mentre la difesa del giovane - gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera - aveva chiesto che le aggravanti fossero considerate insussistenti e che venissero riconosciute le attenuanti generiche, "in termini di equivalenza e subvalenza". Presenteche, parlando con i cronisti, ha condiviso il suo pensiero.