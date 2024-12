.com - Test del Sistema IT-alert nel Lazio il 3 dicembre: ecco dove e a che ora

Il 32024, la Regioneparteciperà a undeldi allerta pubblico IT-, focalizzato sulla simune di un incidente industriale. Il messaggio disarà inviato tramite SMS ai dispositivi mobili accesi e collegati alla rete telefonica, localizzati in un’area di 3 chilometri dal sito interessato. L’iniziativa, inserita in un programma nazionale, mira a verificare l’efficacia e l’efficienza deldi notifica delle emergenze.Cosa preevede ilIT-del 3nelAlle ore 9:00 del 3, ilIT-invierà un messaggio di prova agli abitanti nelle vicinanze dello stabilimento ACRAF ad Aprilia. Il messaggio, identificato chiaramente come un, simulerà un grave incidente industriale.Lo scopo è di sensibilizzare i cittadini e verificare l’affidabilità deldi allerta in caso di reali emergenze.