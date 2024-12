Agi.it - Suspence per l'annuncio di Grillo. Ma per M5s "lo Statuto è blindato"

AGI - Non poteva lasciare indifferenti i media, e non solo, il post 'suspencè sui social con cui Beppeannuncia che domani dal suo blog darà un "delicato" a pochi giorni dal nuovo voto degli iscritti che proprio lui, cofondatore del Movimento - dopo la Costituente che lo ha 'licenziato' - ha chiesto, come da. Che cosa dirà? Annuncerà il ricorso alle carte bollate per rivendicare la proprietà di simbolo e 'Carta delle regolè del M5s? Fatto è che, aspettando cheparli, da Campo Marzio, sede del Movimento, filtra tranquillità. Non solo politica ma anche 'giuridica'. L'impugnazione, se mai ci fosse, sarebbe - questo è il 'mood' - "strumentale" poichè loè politicamente e ampiamente consolidato, in qualche modo, dopo che si è impiegato quasi un anno a scriverlo nel confronto fra Conte e, che ha partecipato attivamente alla sua stesura e agli incontri per definire la strategia che potesse consentire di superare i problemi sollevati davanti al tribunale di Napoli dagli attivisti esclusi dalla votazione 'sulla carta dei diritti e dei doveri' del M5s.