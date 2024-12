Secoloditalia.it - Seul nel caos, il presidente dichiara la legge marziale: “Minacciati dalle forze comuniste nordcoreane”

Elicotteri sono atterrati asul tetto del Parlamento sudcoreano dopo che ilhato lad’emergenza per proteggere il Paese”. Lo ha mostrato la tv in diretta.Ilsudcoreano Yoon Suk Yeol hato la, affermando che la misura era necessaria per proteggere il Paese” in un acceso dibattito parlamentare sul bilancio. “Per proteggere la liberale Corea del Sudminacce posteed eliminare gli elementi ostili allo Stato (.) dichiaro urgentemente la”, ha detto ilin diretta in un discorso televisivo a sorpresa.Il drammatico discorso in diretta tv deldella Corea del Sud“Senza alcuna preoccupazione per il sostentamento del popolo, il partito di opposizione ha paralizzato il governo ai fini dell’impeachment, delle indagini speciali e per proteggere il suo leader dai procedimenti giudiziari”, hato il