Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di superG. Sarrazin l'unica alternativa ad Odermatt?

Dopo il gigante di apertura di Soelden e gli slalom di Levi e di Gurgl, si apre anche la stagione della velocità delladeldi sci2024-2025 al maschile. A Beaver Creek in programma c’è la discesa libera per il prossimo venerdì e il Super G per il prossimo sabato, per poi chiudere con il gigante di domenica.Il favorito numero uno alla vittoria delladeldiigante sarà ancora Marco. L’elvetico ha vinto per tre volte ladelgenerale, le ultime tre e ha vinto nel 2023 e nel 2024 ladeldiigante. Indelsono 12 le vittorie in Super G, mentre manca ancora la vittoria ai Mondiali. Sin da Beaver Creek potrebbe cominciare a fatturare, considerato che l’elvetico in questo contesto si è già imposto nel 2019 e nel 2021.