Sanremo 2025, un cantante escluso da Carlo Conti è furioso: mai stato così arrabbiato, ecco chi è

Lo scorso primo dicembre, durante il telegiornale,ha annunciato tutti i nomi dei cantanti presenti al prossimo Festival di; uno di questi, che non compare nella lista, ha preso malissimo la notizia. Chi è?Fra i cantanti esclusi dalla kermesse ce n’è uno che non avrebbe accettato il duro colpo: stiamo parlando di Albano Carrisi che – secondo alcune indiscrezioni – sarebbe rimasto veramente scottato dalla decisione dicirca. In effetti, da settimane, i rumors lo vedevano come praticamente certo all’interno della competizione.Cosa è successo poi? Evidentemente il conduttore e direttore artistico avrebbe deciso di propendere per qualcun altro, escludendo, dunque, Albano dal suo Festival. Ilpugliese, comunque, ha spesso dichiarato di aver inviato adue bellissime canzoni, che – però – non sarebbero state apprezzate.