Davidemaggio.it - Sanremo 2025: Tiziano Ferro e Blanco ci saranno ma come autori

Leggi su Davidemaggio.it

Carlo Conti sognavain gara al Festival di(“Sarebbe un sogno averlo, ma non so se ci stia pensando”, dichiarava giorni fa) ma il cantautore di Latina non ha proposto alcun brano, o almeno non per sé. Il suo nome, però, già aleggia sulla kermesse poiché è l’autore della canzone che porterà Massimo Ranieri.Dopo il premio della critica del 2022 non speravo di essere nell’elenco, deve aver convinto la canzone, d’amore, scritta da, nel suo stile: era destinata al mio album, ma era troppo bella per non provarciha dichiarato al Mattino l’artista napoletano.Una sorte simile, di fatto, sembra quella di, a cui Conti aveva spalancato le porte del Teatro Ariston poiché – ha affermato di recente – “sarebbe giusto in qualche modo dargli la possibilità di tornare a superare lo choc che ha avuto su quel palco, è un talento”, riferendosi all’ormai nota ‘distruzione’ del palco durante l’ospitata del 2023.