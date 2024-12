Lanazione.it - San Giuliano Terme, banchina ferroviaria inaccessibile: sindaco scrive a RFI e Ministero

San(PI), 3 dicembre 2024 – Una situazione di rilevante criticità quella segnalata dall'amministrazione comunale rispetto alla stazionedi Sansulla linea Pisa-Lucca. Nello specifico, la salita e la discesa dai convogli risultano particolarmente problematiche e pericolose a causa della sosta dei treni in curva, fattore che provoca un'inclinazione degli stessi sui binari. Una configurazione che compromette l’accessibilità, soprattutto per le persone con ridotta mobilità e aumenta significativamente i rischi per i viaggiatori. In merito, ilMatteo Cecchelli ha scritto una lettera a ReteItaliana e per conoscenza alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.