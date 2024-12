Spazionapoli.it - Raspadori, altro che Juve: “Si è proposto a un altro club”, destinazione clamorosa!

L’ultim’ora legata al futuro dell’attaccante del Napoli Giacomo, svelata la possibile nuova: spunta anche la formula.Giorni di preparazione in casa Napoli, in vista degli ottavi di finale di scena giovedì allo Stadio Olimpico contro la Lazio. La gara rappresenterà l’occasione perfetta per i giocatori meno impiegati per poter dimostrare ad Antonio Conte di esserci, come da lui stesso affermato poche ore fa in conferenza stampa. Tra i possibili titolari spunta l’oggetto del desiderio di tantidi Serie A, vale a dire Giacomo. Proprio sul jolly offensivo è in arrivo unaultim’ora di mercato: spunta una nuova pretendente a cui lo stesso giocatore si sarebbe, l’indiscrezione fa discutere.Al centro dei rumors, infatti, ci sarebbe anche la Roma: ilgiallorosso potrebbe essere lasorprendente.