Gamberorosso.it - "Non posso andare a letto senza cena: se mi fanno mangiare vomito tutto". La scrittrice Beatrice Sciarillo racconta la sua anoressia

Leggi su Gamberorosso.it

Il sedere appoggiato sull’estremità della sedia, fisso l’orologio sulla parete di fronte. Il tempo dellaè cominciato da dieci minuti, il cronometro è partito e suonerà alle 19.50. Io non ho ancora toccato nulla, neanche la verdura. C’è una nuova operatrice di turno, Angela. È giovanissima e dimostra fin da subito una grande pazienza, quando si accorge che i miei contenitori sono ancora sigillati e che le mie mani sono nascoste sotto il tavolo mi viene vicino e mi esorta ad aprire le vaschette. Mi chiede persino se voglia trasferirmi in stanza perre da sola con un’infermiera, ma io la guardo e scuoto la testa. Non ho fame e nessuno può obbligarmi a. Angela non si arrende e mi dice che, se preferisco, può cambiarmi il nasello con la fettina di pollo. «È un’eccezione, ma si può fare».