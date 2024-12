Ilfattoquotidiano.it - Non aprite quella porta: ecco perché nei negozi bisogna tenere chiusi gli infissi. Non è solo una questione economica

È impossibile non farci caso: le porte deirestano spesso spalancate. Sia d’inverno, col risultato che l’aria fredda entra nei locali, sia d’estate, con l’aria condizionata che si disperde nel calore esterno. Ianti, però, sostengono lachiusa scoraggia l’entrata dei clienti nelo. “In realtà ci sono degli studi inglesi che dimostrano l’infondatezza da un punto di vista commentale della tesi per cui con laaperta entri più gente”, spiega il climatologo Luca Mercalli. Cheavanti, da sempre, la battaglia contro le porte aperte dei. “Il problema è che tenendo laaperta il caldo o il freddo che hai prodotto si disperdono, quindi si consuma inutilmente energia. Così si buttano via soldi e si peggiora il clima”.In effetti, secondo uno studio commissionato dagli attivisti di Close the Door, svolto dal Glass & Façade Technology Research Group del dipartimento di ingegneria dell’Università di Cambridge, il semplice gesto di chiudere lain un esercizio commerciale di media grandezza (da 70 a 150 metri quadri) aumenta dal 30% al 50% l’energia necessaria per climatizzare l’ambiente.