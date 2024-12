Lettera43.it - Maxi operazione sull’edilizia in Trentino: mandato d’arresto per il magnate austriaco Benko

Leggi su Lettera43.it

La Procura di Trento ha emesso uninternazionale nei confronti di Renèfondatore del gruppo Signa, nell’ambito di unache ha portato in Italia a nove arresti e 77 indagati. Al centro delle indagini la possibile esistenza di un gruppo affaristico che avrebbe controllato e influenzato le iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto nell’edilizia, in tutta la Regione. Gli imprenditori, ha spiegato Repubblica, si sono resi disponibili a finanziare le campagne elettorali di alcuni politici in cambio di agevolazioni nelle procedure. Tra gli arrestati in Italia, tutti ai domiciliari, ci sono anche l’ex senatore Vittorio Fravezzi, la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi e il commercialista di Bolzano Heinz Peter Hager.I capi d’accusaLe accuse sono diverse e vanno dall’associazione a delinquere alla turbativa d’asta, ma ci sono anche traffico di influenze illecite, truffa, finanziamento illecito ai partiti, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e reati contro la PA come corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio, omissione di atti d’ufficio e violazioni nelle norme tributarie legate all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.