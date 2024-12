Dailymilan.it - Malore a Edoardo Bove, Gazzetta: ecco come ha fatto a salvarsi

Arrivano nuovi aggiornamenti dopo ilche ha colpito il centrocampista violahaDopo il grandissimo spavento per iloccorso al centrocampista viola, che nella sfida tra Fiorentina e Inter si è accasciato a terra perdendo i sensi ed è stato rianimato e portato d’urgenza in ospedale, ladello Sport ha ricostruito passo per passo i terribili attimi che hanno tenuto il mondo del calcio con il fiato sospeso e ha spiegato che la tempestività dei soccorsi ha letteralmente salvato la vita al 22enne.Il calciatore al 16? di Fiorentina-Inter si inginocchia, si rialza e dopo un istante crolla a terra privo di sensi. Arrivano subito i soccorsi e nel giro di quattro minuti il giocatore viene caricato sull’ambulanza a bordocampo – cheda regolamento in questi casi non entra in campo, dato il rischio di rallentamento dovuto al terreno di gioco.