Male CQS e Chiazzano a segno Chiesina e Borgo a Buggiano

La dodicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria è andata in archivio, fra sorprese e conferme. Giornata-no per le pistoiesi del girone A di Prima: il CQS Pistoia è caduto fra le mura amiche (il Romagnano ha infatti vinto 1-0) mentre ilè stato battuto in trasferta dal Capezzano Pianore (3-0). Passando al girone D, prosegue la risalita del Quarrata: il 2-1 sul San Godenzo griffato da Di Biase e Tripi consolida il terzo posto. Bene anche l’Atletico Casino Spedalino in virtù del 2-0 inflitto al Prato Nord (Sapio, Cecchi) mentre l’AM Aglianese di Matteoni non è riuscita a fare risultato sul campo della Gallianese (con i fiorentini vincitori per 3-1). Scendendo in Seconda categoria, il Pescia mantiene la seconda posizione dopo il 3-1 rifilato ala Mozzano (bis di Tognotti e rete di Echegdali).