Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Johannes Boe è il favorito! Attesa per Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.12: Fari puntati come di consueto sulla corazzata norvegese ed in particolare sui pretendenti alla Sfera di CristalloBoe, Tarjei Boe,Dale-Skjevdal e Sturla Holm Laegreid, apparso ancora non al meglio della condizione in staffetta, ma soprattutto in questa gara specifica sono davvero tanti i possibili protagonisti in ottica podio.16.09: Nella gara maschile invece di 20 km ne verranno percorsi 15 (5 giri da 3 km, come per la mass start), e un errore al poligono graverà sul tempo totale con una penalità di 45? anziché di 60?, come invece accade nell’e classica.16.06: Il format di gara è relativamente nuovo, ed è stato introdotto per la prima volta nella stagione 2018-2019 nei circuiti minori: si tratta, come si può facilmente intuire dal nome, di una forma abbreviata della garae classica, tanto che le gare disaranno valide per le classifiche di specialità dell’e.