Landini e Bombardieri proseguono la sceneggiata nonostante i dati sul lavoro li sbugiardino

sulche l’Istat ha consegnato non mentono ma i sindacati si ostinano a non volerli vedere. L’aumento dell’occupazione e il quadro del mercato delè l’opposto di quello disegnato dae Bompardieri. E’ l’opposto delle motivazioni dello sciopero andato in scena con i rulli dei tamburi della “rivolta sociale”. A ottobre il numero di occupati torna a crescere di +47mila unità, attestandosi a 24 milioni 92mila, segnando il record per il tasso di occupazione che sale al 62,5% (+0,1 punti): si tratta del livello più alto mai registrato dall’inizio delle serie storiche. Rispetto a un anno fa – ottobre 2023 viaggia con il segno positivo: +363mila occupati, sintesi dell’aumento tra i dipendenti permanenti (+449mila) e tra gli autonomi (+127mila) e del calo tra i dipendenti a termine (-212mila).