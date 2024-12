Ilnapolista.it - La Serie B anticipa la A: da oggi su Amazon Prime il canale di lega “LaB Channel” (C&F)

Leggi su Ilnapolista.it

Lala A suldie daè disponibile “LaB” su. Il desiderio di alcuni dirigenti del calcio italiano (De Laurentiis ha espresso questo desiderio più volte) diventa realtà ma solo per laB. Potrebbe anche essere una sorta di esperimento pilota per valutare i prossimi sviluppi. Sta di fatto che nel pieno della crisi europea per i diritti tv, quello deldipotrebbe essere una soluzione auspicabile. La notizia deldellaB arriva da Calcio & Finanza:“A partire dalla giornata di, martedì 3 dicembre gli appassionati di calcio potranno fruire del nuovoLaBvisibile suVideo e godere, dalla prossima giornata, di tutti i match delle squadre dellaBKT.L’accordo fra laB erappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo diVideo di offrire contenuti d’intrattenimento sempre più premium, ampliando anche la copertura di alcuni degli eventi sportivi live più amati dal pubblico.