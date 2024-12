Amica.it - La bellezza stravagante dei British Fashion Awards 2024

Si sono tenuti lo scorso 2 dicembre al Royal Albert Hall di Londra i consuetipatrocinati dalCouncil. L’evento, finalizzato a raccogliere fondi a sostegno del futuro della moda britannica, è stata una celebrazione dello stile. In tutti i sensi. E della stravaganza della. Tra i vincitori più acclamati, Jonathan Anderson, alla direzione creativa di Loewe e JW Anderson, che è stato decretato designer dell’anno, tra candidati prestigiosi come Miuccia Prada, John Galliano e Kim Jones.Ma ad attirare l’attenzione sono state anche le numerose star sul red carpet. E non solo per i loro outfit. A far parlare sono stati, infatti, anche i beauty look, alcuni elegantissimi e altri eccentrici.