Iltempo.it - Interessi personalistici o di partito dietro la valanga di scioperi: Feltri fulmina Landini

In ogni cosa della vita bisogna sempre individuare un limite da non oltrepassare. In particolare, nel diritto, una delle regole basilari è che quando la libertà di uno (o di molti) invade la sfera di libertà personale di una molteplicità di persone, si ha un problema. Ecco, il segretario della Cgil Maurizioforse non ha molto chiaro in mente questo limite, visto che indicea grappolo, con una cadenza divenuta ormai preoccupante. “ci faccia lavorare in santa pace e non rompa le scatole”: è la chiosa del commento di Vittorio- pubblicato sulla sua rubrica “La Stanza di” - che non le manda mai a dire quando c'è da intervenire su tematiche sociali come lo è la libertà di sciopero in contrapposizione al diritto al lavoro. Con quest'ultimo che, secondo il direttore editoriale de Il Giornale, “è il diritto più importante, che sta a monte del diritto a scioperare”.