Intercettazioni choc della Federginnastica, Abodi: "Ci sono le prove, va fatta giustizia" (video)

Non resteranno senza effetti leraccolte dai carabinieri e divenute pubbliche tra il presidenteGherardo Tecchi e alti esponenti federali in cui si parla di “bastonare” le atlete che hanno denunciato i maltrattamenti nella ritmica.“Si tratta di una denuncia esplicita – ha dichiarato il ministro dello Sport e dei Giovani, Andreacianche delleche rendono oggettivo quello che è successo, quindi non c’è una parte o l’altra, bisogna stare al di sopra delle parti e chiedere che venga. Il fatto che dopo tanti mesi e dopo le esperienze competitive di Parigi, che non cancellano il fatto, ci si ritrovi a dover affrontare ancora l’argomento è perché tutti dobbiamo tendere alla trasparenza, all’applicazione delle norme e al rispetto delle persone che denunciano, con o senza safeguarding officer”.