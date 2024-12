Lanazione.it - Il Teatro del Silenzio fa tris, nuova data per Bocelli

LAJATICOdel2025: si aggiunge unaper Andrea. Per la ventesima edizione, in programma nell’estate 2025, ildeldi Lajatico triplica e aggiunge una(la seconda) per il maestro: il 26 luglio. Le altre due date già in programma sono martedì 22 luglio e giovedì 24 luglio quando a salire sul palco sarà Matteo. I biglietti per lasono disponibili da ieri pomeriggio, venerdì 29 novembre, su vivaticket.it, City Sound e Info Lajatico. Con l’acquisto dei biglietti di uno dei due concerti di Andreasi ha diritto a uno sconto esclusivo per il concerto del figlio Matteo. Dopo il successo della scorsa edizione, dedicata al trentennale della carriera, il 2025 festeggerà la ventesima edizione del megaconcerto estivo.