Il ritrovamento del cadavere di Ozan porterà alla scoperta della verità: chi è l'assassino?

I recenti colpi di scena hanno ingarbugliato sempre più la trama di Endless Love. La soap opera turca torna in onda oggi alle 14.10 su Canale 5 per il consueto appuntamento pomeridiano. Sarà una puntata ricca di interrogativi e tranelli: al centro dei nuovi episodi, sempre la ricercasulla morte di, soprattutto per i protagonisti Nihan e Kemal. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Stasera a “Endless Love”: Emir rapisce Kemal, Nihan si mobilita per ritrovarlo Endless Love, anticipazioni puntata di oggi 3 dicembreDopo la morte di Tufan e le accuse che hanno colpito Nihan (Neslihan Atagül), quest’ultima è stata rilasciata graziedecisione di Asu (Melissa Asli Pamuk) di ritirare la denuncia nei suoi confronti.