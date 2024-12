Linkiesta.it - Il mugnaio che fa whisky sull’Appennino ligure

Diego Assandri si definisceper attitudine e storicità. Rappresenta la quinta generazione del Mulino di Sassello, costruito nel 1830 dal comune omonimo,al confine con il Piemonte e in corrispondenza del mare di Varazze, appartenente alla sua famiglia dal 1840. Si tratta di uno dei pochi mulini (forse l’unico), funzionante ad acqua, ancora oggi utilizzato per la macina a pietra dei cerali. A sentire parlare Diego emerge tutto il rispetto verso la storia del suo mulino, ma questo non lo ha limitato nel pensare al futuro, anzi. «Diversi anni fa abbiamo iniziato un progetto agricolo con la coltivazione di cereali, stufi di non trovare prodotto o di trovarlo di qualità non conforme. Volevo un mulino ad acqua in cui macinare i cereali che coltiviamo noi stessi». Un passo avanti per unche decide di diventare anche agricoltore e dare origine a una farina identitaria di un territorio.