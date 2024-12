Tvzap.it - “Grande Fratello”, svelato in diretta il segreto di Lorenzo

Leggi su Tvzap.it

News TV. Ieri sera è andata in onda la sedicesima puntata di questa 18esima edizione del. La serata è iniziata subito con il triangolo più finto della storia: Helena Prestes che rivela di essere innamorata diSpolverato, il quale sta a sua volta con Shaila Gatta. Dal settimane in casa si vocifera, tra le conversazioni nascoste, sguardi indiscreti di unmisterioso che coinvolgerebbee Helena. ieri sera Alfonso Signorini ha deciso di rivelare finalmente il mistero.Leggi anche: “”, la new entry Bernardo èdi un cantante famoso: ecco chiLeggi anche: “”, un concorrente rischia di essere espulso: indiscrezione bomba, cosa sappiamoL'articolo “”,inildiproviene da TvZap.