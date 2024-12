Grande Fratello Signorini contro gli inquilini | Frasi violente e inaccettabili

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – TuttiHelena Prestes. Nella Casa della concorrente è stata isolata dagliper tutta la settimana e ieri sera, lunedì 2 dicembre, Alfonsoha aperto la puntata con il duro litigio nato nei giorni scorsi tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Leche sono state rivolte alla modella brasiliana hanno spinto il conduttore a sgridare l’ex velina. Helena Prestes ha scatenato l’ira di Shaila Gatta per aver scritto una lettera indirizzata a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno. Dopo aver mandato in onda il video del duro savvenuto tra l’ex velina e la modella brasiliana, Alfonsoha attaccato Shaila Gatta per le “durissime” parole che ha rivolto alla gieffina: “Sei stata molto violenta, dovete regolarvi ragazzi. Il tuo obiettivo era quello di ferirla, sei stata cattivaun’altra donna.