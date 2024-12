Ilnapolista.it - Giuntoli ha portato la Juventus dal “vincere è l’unica cosa che conta” a “obiettivo quarto posto” (Sabatini)

ha abbassato l’asticella Juve al, mai il Dna Juve così in basso ()È quel che dice il giornalista Sandronel suo intervento a Radio Cusano Campus.Quel che non sembra normale, invece, è ascoltareche punta al. La, avete capito bene, punta al? Cioè: una posizione meno dell’anno scorso ma dopo aver speso e un po’ sperperato un centinaio di milioni sul mercato, aver cambiato allenatore e fatto cassa con i giovani di prospettiva escluso Yildiz? Un’opinabile narrazione propone poi il confronto tra il primo anno di Thiago Motta e il sesto anno di Allegri o il primo anno del cosiddetto Allegri bis. Ognuno è ovviamente libero di pensarla come vuole, del resto il mondo gira come il pallone anche con le cialtronate delle sette tipo “no vax” e in questo caso “no Max” tanto poi c’è la storia che fa giustizia e della storia bisogna avere rispetto altrimenti si racno bugie.