Giulia Cecchettin, oggi la sentenza per Filippo Turetta: le fasi del processo

si torna in aula per l’ultima delle udienze dellampo a carico di, reo confesso dell’omicidio di, la sua ex fidanzata uccisa con 75 coltellate l’11 novembre 2023. La Corte d’Assise di Venezia, presieduta da Stefano Manduzio, è chiamata a pronunciare ladi condanna nei confronti del 23enne di Torreglia, in provincia di Padova. Chiesta la condanna all’ergastoloIl pm Andrea Petroni, nel corso della requisitoria, lo scorso 25 novembre ha chiesto la condanna all’ergastolo, pena “inumana” per la difesa del 23enne. La “colpevolezza” di, per l’accusa, “non è in dubbio: le prove sono talmente evidenti che c’è l’imbarazzo della scelta”. Nell’omicidio dici sono stati premeditazione, crudeltà e stalking. La prima “è certa, un caso di scuola” e la lista del 7 novembre 2023, ne é la prova.