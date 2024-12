From Paris With Love | trama e cast del film con John Travolta

Leggi su Cinefilos.it

delconAutore di notidi genere action thriller come The Transporter, Io vi troverò e The Gunman, il francese Pierre Morel ha ottenuto grande successo anche con ildel 2010(qui la recensione), appartenente al medesimo genere e anche in questo caso interpretato da un gruppo di celebri attori internazionali. Come per altri titoli della suaografia, inoltre, anche questo vanta poi la partecipazione del celebre regista Luc Besson (noto percome Léon, Nikita e Lucy), qui in qualità di autore del soggetto su cui si è basata la sceneggiatura di Adi Hasak.La vicenda ruota ancora una volta intorno al mondo del terrorismo, con due agenti profondamente diversi tanto nei modi quanto nel carattere chiamati a sventare una serie di attentati.