Fratoianni "Meloni venga in Sicilia a dare risposte su crisi idrica"

PALERMO (ITALPRESS) – "La destra è molto prodiga di parole:dovrebbe parlare di meno e venire in, perqualche risposta sullache da mesi sta strangolando il territorio. Ci dica ad esempio perché il governo ha tagliato 328 milioni di opere strategiche nelle ultime ore: c'è bisogno di offrire un'alternativa a questo Paese e noi siamo in campo per questo". Così il leader di Sinistra italiana Nicolaa margine di un incontro con i giornalisti all'Hotel Wagner a Palermo.