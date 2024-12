Lanazione.it - Festa degli auguri di AIDDA Toscana: imprenditrici, resilienza e innovazione

Firenze, 3 dicembre 2024 - “è un magnete che ci unisce da anni”, sono state queste le parole con cui Paola Butali, presidente della sezionedell’Associazionee Donne Dirigenti di Azienda () ha aperto la tradizionale cenadi lunedì scorso a Villa Viviani, alla presenza di numerose socie provenienti da Firenze, Siena e Arezzo. Donne, sì, ma soprattutto amiche legate da una sorellanza forte, basata su un background condiviso: “Le donne dihanno saputo dedicare amore alle loro imprese – sono state le parole della presidente nazionale Antonella Giachetti –. Attraversiamo un periodo di grande sofferenza, non soltanto economica ma umana. La nostra associazione è pronta per dare un contributo al nostro Paese, per incidere con le competenze e lo sguardo lungimirante delle sue socie sull’operare delle istituzioni.