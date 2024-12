Ilrestodelcarlino.it - Dalle Marche a Monaco di Baviera: nel 2025 nuova tratta in treno

Pesaro, 3 dicembre 2024 – Ildiretto perfarà tappa a Pesaro. Dal 17 aprile al 6 ottobreun nuovo RailJet collegherà le- Pesaro, Senigallia e Ancona - e l'Emilia Romagna (Tappa a Cattolica e Riccione) con la capitale della. Il servizio, perfetto per il turismo, è stato realizzatoferrovie tedesche DB e austriache ÖBB e rappresenta “un salto di qualità per il turismo di tutto il nostro territorio - commenta il sindaco Andrea Biancani -. E’ un servizio che offre ai viaggiatori tedeschi, ma anche a quelli pesaresi, una valida alternativa al traffico autostradale. E’ certamente un modo più sostenibile per visitare la nostra città o la Germania”. Gli orari non sono dati per definitivi. "Laverrà presentata ufficialmente - osserva il sindaco -.