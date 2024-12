Ilnapolista.it - Conte: «Per Marotta Napoli favorito? Si concentrano tanto su di noi, non guardano chi gli può davvero creare fastidio»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonio, allenatore del, in conferenza stampa prima della partita di Coppa Italia contro la Lazio ha ribadito che le dichiarazioni sulle favorite al campionato è un “giochino delle parti”. La risposta a, presidente dell’Inter, che ha insistito nell’identificare ilcome candidata alla vittoria dello scudetto. Per, che conosce bene il presidente neroazzurro, “se l’Inter non dovesse vincere,non sarebbento”.Leggi anche:: «Aparlate di vincere molto facilmente. C’è un lavoro. Vedo che l’ambiente non è compatto»: «Se l’Inter non dovesse vincere lo scudetto non sarebbento»ha detto che ilper lo scudetto.«Il direttore può dire quello che vuole, sicuramente conoscendolo, lo conosco bene, se non dovesse essere l’Inter a non vincere lo scudetto, non sarebbento, lo conosco molto bene.