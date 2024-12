Oasport.it - Calendario Europei cross atletica 2024: programma, orari, tv, streaming

Domenica 8 dicembre si terranno ad Antalya (in Turchia) i Campionatidi, ultimo grande evento internazionale dell’anno con in palio le medaglie. La rassegna continentale di corsa campestre metterà in palio complessivamente 7 titoli, di cui 6 individuali (3 per genere, tra le varie classi d’età) ed 1 a squadre (la staffetta mista).Nadia Battocletti è a tutti gli effetti la grande stella della spedizione azzurra, vantando in bacheca quattro ori individuali consecutivi nelle categorie giovanili e l’argento assoluto di un anno fa a Bruxelles. La vice-campionessa olimpica in carica dei 10.000 metri vuole dunque trionfare anche tra le senior per completare la sua collezione di titolinella specialità.L’Italia proverà a ben figurare nella prova femminile anche con le olimpioniche di ParigiLudovica Cavalli e Federica Del Buono, mentre nella gara maschile si presenterà ai nastri di partenza il campione europeo della mezza maratona Yeman Crippa, già argento agli Eurodel 2019 a Lisbona.