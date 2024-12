Ilrestodelcarlino.it - Calcagnini in pensione: "La mia vita per lo Stato al fianco di 15 prefetti. Ancona, ora amati di più"

di Pierfrancesco Curzi Simona, trascorso il week end, alla ripresa della settimana feriale qual è stata la sua sensazione da donna a riposo dopo quasi 40 anni di lavoro nella massima istituzione territoriale? "Strana, molto strana. Devo capire bene cosa stia accadendo e come modificare il ritmo". Un passaggio troppo repentino forse da grandi responsabilità alla messa in quiescenza? "Vede, non essendomi mai annoiata durante tutta la mia carriera professionale, fino all’ultimo giorno, in effetti sta mancando una sorta di guado". Niente noia diceva, in che senso? "Fin all’ultimo èappagante, ad esempio, poter coordinare tutte le istituzioni nella questione migratoria. Gli sbarchi al porto, da quasi due anni a questa parte (il primo ènel gennaio 2023, ndr), sono stati un’esperienza unica che mi porterò dentro per sempre: vedere quelle persone provate scendere la nave senza scarpe èmolto duro.