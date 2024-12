Bergamo benemerenze civiche | gli angeli del fango e tutti i premiati al Teatro sociale

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 dicembre 2024 – Nessuna polemica. L’intesa è stata unanime. I volontari, centinaia di persone, che dalla mattina del 9 settembre si sono mobilitati per aiutare i residenti della città che avevano subito danni a causa dell’alluvione, ribattezzati gli “del”, riceveranno una benemerenza civica collettiva il 16 dicembre, giorno in cui, al, la sindaca Elena Carnevali e la presidente del Consiglio comunale Romina Russo consegneranno le 10e le 4 medaglie d’oro, che la Giunta ha scelto tra le candidature giunte nelle scorse settimane in Comune. Le medaglie d’oro saranno consegnate all’associazione Famigliaperta, che da 30 anni si dedica ai minori in difficoltà e alle loro famiglie, al direttore d’orchestra Aldo Ceccato, classe 1934, milanese di nascita ma bergamasco da 60 anni, che ha diretto alcune delle più prestigiose orchestre al mondo e ha creato a Palazzo Polli Stoppani la Biblioteca museale Victor de Sabata e Aldo Ceccato “per le nuove generazioni”, a Pia Locatelli, parlamentare europea dal 2004 al 2009 e parlamentare italiana dal 2013 al 2018, che si è battuta da sempre sui temi dei diritti delle donne, e all’artista Gianriccardo Piccoli che “ha contribuito al prestigio della città con un’instancabile produzione”.