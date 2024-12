Lapresse.it - Autonomia, le motivazioni della sentenza della Consulta: “Non può minare unità”

È stata depositata oggi “lanumero 192 del 2024 sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’differenziata, il cui contenuto era stato anticipato con il comunicato stampaCorte dello scorso 14 novembre”. Lo rende noto la Corte costituzionale in una nota a proposito del verdetto sui ricorsi di Toscana, Puglia, Campania, Sardegna alla legge Calderoli.La– ha detto il presidente Augusto Barbera, intercettato dai cronisti alla Camera – “ha depositato lasull’, adesso se ne deve occupare l’ufficio centrale del referendum alla Cassazione alla quale abbiamo trasmesso il testo perché deve verificare se ci sono le condizioni o meno per il per referendum, per lazione referendaria. Questo è il primo passaggio, poi gli altri si vedrà”.