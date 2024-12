Superguidatv.it - Alessia Pecchia di Amici 24 è campionessa di ballo-latino mondiale!

, pupilla di Alessandra Celentano tra gli allievi concorrenti in corsa ad24, fa parlare di sé per un’uscita di scena inaspettata dal talent show di Maria De Filippi. Tra i telespettatori di, ci si chiede il motivo alla base dell’assenza della giovane dalla celebre scuola dei talenti:è volata all’estero, per poter prendere parte all’evento “World Championship Solo Latin”.24,diventadisi riconferma, per la seconda volta nella sua vita,al titolo di ballerina latinista in assolo, alla competizione di Sarajevo nota come “World Championship Solo Latin 2024”. Questo mentre nel web, in particolare tra i fan di, desta clamore la sua assenza risultata nella casetta che accoglie i talenti del talent.