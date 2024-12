Aggredito e accoltellato alle spalle | 36enne finisce all’ospedale Goretti

Leggi su Dayitalianews.com

Latina: aggressione nella zona delle autolinee,Un’altra aggressione si è verificata nella serata di lunedì 2 dicembre nella zona delle autolinee di Latina. La vittima, un uomo di 36 anni, ha raccontato di essere statoda due persone che lo hanno sorpresospe colpito alla schiena con un’arma da taglio.L’intervento dei soccorsi e dei CarabinieriA seguito della segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina, in via Romagnoli. Al loro arrivo, hanno trovato l’uomo, un cittadino nordafricano, ferito e sanguinante. La vittima ha riferito di essere stata bloccata e colpita da due aggressori. L’uomo è stato trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza; fortunatamente le lesioni riportate non sono tali da metterne in pericolo la vita.