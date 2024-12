Terzotemponapoli.com - Torino-Napoli: l’analisi di Iannanto della direzione di Fabbri

è stata diretta dadi Ravenna.In passato, il fischietto emiliano è stato protagonista di direzioni non esaltanti con gli azzurri, ma ieri è riuscito a mantenere unaequilibrata con solo qualche sbavatura che non ha condizionato il match.4º Olivera colpisce Walukiewicz sul piede. Giusto il primo fischio del match.11º Walukiewicz spintona vistosamente Kvaratskhelia con entrambe le braccia sulla trequarti. Giusto il fischio a favore degli azzurri.12º McTominay di testa in mediana contrastato da Ricci. L’arbitro gli fischia un fallo contro, che poteva essere anche per gli azzurri visto “il ponte” del giocatore granata.16º Gineitis e Di Lorenzo si incrociano con il granata che sgambetta il difensore azzurro.22º Masina trattiene Anguissa in mediana.